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Учения авианосной ударной группы США в Средиземном море не обойдутся без отработки ударов по России и якобы ее «сдерживания». Однако РФ уже подготовила свой ответ на них. В акватории сейчас находятся большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и ракетный крейсер «Варяг», которые подпортят США триумф от успешных маневров, уверен китайский военный эксперт Ма Сеньюэ.

В своей публикации в издании Sohu он пояснил, что крейсер «Варяг» оснащен несколькими разновидностями вооружений, однако самыми опасными для американской АУГ являются ракеты SS-N-12 «Базальт». На Западе не напрасно называют их «убийцами авианосцев».

Если Москва задействует свои корабли для контроля над учениями США, Франции и Италии в Средиземном море, то желание устраивать провокации исчезнет у Вашингтона само по себе. Мало того, это в очередной раз подпортит репутацию Америке, которая никак не может понять, что ее мировому доминированию приходит конец.

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