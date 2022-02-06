В случае гипотетической войны с Россией США привлекут союзников по НАТО, которых будут использовать по своему усмотрению. Россия же скорее всего намерена сражаться в гордом одиночестве, так как никому не доверяет решение столь серьезных задач, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации напоминают высказывание президента Владимира Путина о двух главных союзниках РФ – армии и флоте. Именно они должны обеспечить России победу даже в борьбе со столь сильным противников, как Соединенные Штаты.

По словам экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», война двух ядерных сверхдержав вряд ли обойдется без использования стратегических вооружений. А в этом случае количество союзников не имеет никакого значения. Поэтому расчет Москвы только на собственные силы вполне может оказаться самым верным решением.