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Киев активно готовится к полномасштабному наступлению на Донбасс и для этой цели перебросил к линии разграничения 140 тысяч своих военных. По мнению китайского издания Sohu, они скорее станут удобной мишенью для России, чем мощной силой, способной захватить территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Также авторы публикации отмечают, что техника, которую Киев перебросил к линии разграничения вместе с пехотными и механизированными подразделениями, является морально устаревшей. Поэтому оказать достойное сопротивление российским войскам она не сможет. Несколько ракетных ударов могут молниеносно уничтожить половину украинской армии, если она вздумает начать наступление на самопровозглашенные республики.

Если же РФ не будет вмешиваться в конфликт, то за счет численности войск Киев сможет достичь своей цели. ДНР и ЛНР имеют на вооружении такую же устаревшую технику, поэтому что либо противопоставить ВСУ они просто не смогут.

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