Скандальная история компании «Метрострой» обрастает подробностями по мере новых разбирательств в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

1 февраля состоялось очередное заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга по расторжению Смольным в одностороннем порядке контрактов, заключенных с «Метростроем». На данный момент в различных судах рассматривается больше десятка исков от кредиторов и акционеров обанкротившейся компании. Сейчас контора с 80-летним опытом работы, построившая, по сути, все метро Северной столицы, находится в состоянии банкротства, но почему-то умудряется зарабатывать миллиарды.

«Метрострой» не получил денег за завершение строительства стадиона «Зенит-Арена» хотя планировал выручить 1,2 миллиарда рублей. Пришлось обращаться в суд, но и тут дело не заладилось, и компания получила менее половины обозначенной суммы. Финансовые издержки «Метрострой» нес и при строительстве станций метро на фиолетовой ветке. Здесь обещанная сумма сократилась с 33 до 25 миллиардов рублей, передает «Блокнот».

Трудности были и из-за сокращения сроков, так как новые станции на зеленой ветке нужно было сдать строго к мундиалю. То есть, срок с «привычных» 5 лет сократили в два раза до 2,5 лет.

По оценкам экспертов, «Метрострой» потерял порядка трех миллиардов рублей в силу всех внешних обстоятельств, и есть подозрения, что все препятствия и осложнения возникали не просто так.

Известно еще и то, что власти города заключили порядка девяти контрактов с организацией, однако по итогам завершения работ ей не заплатили за работу. В итоге у «Метростроя» остались огромные долги как перед кредиторами, так и перед рабочими. Как результат – начались судебные разбирательства, а также процедура банкротства фирмы.

Есть вопросы и к руководящему составу «Метростроя». Глава организации Николай Александров был заключен под стражу в СИЗО, став фигурантом трех уголовных дел. Примечательно, что «погорел» после того, как в эксплуатацию были сданы сразу три новые станции городского метро. Через какое-то время новым директором организации «с руки» Смольного стал Иван Карпин, который не планировал банкротить компанию. Вместо него через какое-то время был поставлен Алексей Старков. Именно он рассказывал о плачевном состоянии компании и о том, что она уже не сможет выйти из банкротства.

Вместе с этим была создана компания «Метрострой Северной столицы», которая была полностью подконтрольна Смольному. Отмечается, что производственные мощности «Метростроя» начинают перетекать новой компании» – это все больше похоже на «рейдерский захват».

Будучи банкротом, «Метрострой» тем не менее как-то работает и даже реализовывает проекты. Однако все суд пока игнорирует этот момент, точно так как и дебиторскую задолженность, равную свыше 14 млрд рублей. Большая ее часть, если судить по разорванным в одностороннем порядке соглашениям, лежат как раз на Смольном.

Получается, что властям администрации города и губернатору Александру Беглову попросту не нужна подобная структура, которая могла бы реализовывать крупные проекты. Вместо этого она хочет полностью подконтрольную марионетку. Что же касается качества выполненных работ или установленных сроков – это Смольный мало волнует.