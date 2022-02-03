читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Скандальная история компании «Метрострой» обрастает подробностями по мере новых разбирательств в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

1 февраля состоялось очередное заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга по расторжению Смольным в одностороннем порядке контрактов, заключенных с «Метростроем». На данный момент в различных судах рассматривается больше десятка исков от кредиторов и акционеров обанкротившейся компании. Сейчас контора с 80-летним опытом работы, построившая, по сути, все метро Северной столицы, находится в состоянии банкротства, но почему-то умудряется зарабатывать миллиарды.

«Метрострой» не получил денег за завершение строительства стадиона «Зенит-Арена» хотя планировал выручить 1,2 миллиарда рублей. Пришлось обращаться в суд, но и тут дело не заладилось, и компания получила менее половины обозначенной суммы. Финансовые издержки «Метрострой» нес и при строительстве станций метро на фиолетовой ветке. Здесь обещанная сумма сократилась с 33 до 25 миллиардов рублей, передает «Блокнот».

Трудности были и из-за сокращения сроков, так как новые станции на зеленой ветке нужно было сдать строго к мундиалю. То есть, срок с «привычных» 5 лет сократили в два раза до 2,5 лет.

По оценкам экспертов, «Метрострой» потерял порядка трех миллиардов рублей в силу всех внешних обстоятельств, и есть подозрения, что все препятствия и осложнения возникали не просто так.

Известно еще и то, что власти города заключили порядка девяти контрактов с организацией, однако по итогам завершения работ ей не заплатили за работу. В итоге у «Метростроя» остались огромные долги как перед кредиторами, так и перед рабочими. Как результат – начались судебные разбирательства, а также процедура банкротства фирмы.

Есть вопросы и к руководящему составу «Метростроя». Глава организации Николай Александров был заключен под стражу в СИЗО, став фигурантом трех уголовных дел. Примечательно, что «погорел» после того, как в эксплуатацию были сданы сразу три новые станции городского метро. Через какое-то время новым директором организации «с руки» Смольного стал Иван Карпин, который не планировал банкротить компанию. Вместо него через какое-то время был поставлен Алексей Старков. Именно он рассказывал о плачевном состоянии компании и о том, что она уже не сможет выйти из банкротства.

Вместе с этим была создана компания «Метрострой Северной столицы», которая была полностью подконтрольна Смольному. Отмечается, что производственные мощности «Метростроя» начинают перетекать новой компании» – это все больше похоже на «рейдерский захват».

Будучи банкротом, «Метрострой» тем не менее как-то работает и даже реализовывает проекты. Однако все суд пока игнорирует этот момент, точно так как и дебиторскую задолженность, равную свыше 14 млрд рублей. Большая ее часть, если судить по разорванным в одностороннем порядке соглашениям, лежат как раз на Смольном.

Получается, что властям администрации города и губернатору Александру Беглову попросту не нужна подобная структура, которая могла бы реализовывать крупные проекты. Вместо этого она хочет полностью подконтрольную марионетку. Что же касается качества выполненных работ или установленных сроков – это Смольный мало волнует.

Вам может понравиться

Breaking Defense: Страны Прибалтики активно работают над обновлением парка бронетехники

Используя как обоснование кампанию стран Запада о подготовке «российского вторжения в Украину», Эстония, Латвия и Литва работают над усилением своих сухопутных войск. Об этом пишет американское военное издание Breaking Defense.

Foreign Policy: Путинские танки грязи не боятся

Многократно западные СМИ и политики заявляли, что «вторжение России в Украину» якобы связано с периодом «подмерзания почвы», но военные специалисты это опровергают. Как пишет Foreign Policy, «грязь не является решающим

Вишневского возмутило отсутствие контроля за ношением масок со стороны Смольного

Депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский указал на бессмысленность принятых Смольным коронавирусных мер из-за отсутствия контроля за ношением средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Парламентарий подчеркнул, что общественный транспорт –
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 5 °C |