Спикер ЗакС Александр Бельский заявил, что для своевременной диагностики и борьбы с коронавирусом петербуржцам необходимо делать тесты, которые дорого стоят. Именно поэтому государству следует заняться регулированием цен.

Таким образом, депутат пытается оправдать провальную антиковидную политику Смольного. Сейчас горожане не могут попасть на прием к врачу из-за огромных очередей в поликлинике. Кроме этого, врачи отказываются брать тест у несовершеннолетних, делая исключение лишь в случае заражения всей семьи.

При этом биолог Куприянов отметил всю важность ПЦР-тестов.

«Тестирование в нашем городе всегда было довольно «узким местом». Сейчас и коммерческий тест сдать непросто, если у вас есть реальный шанс быть зараженным. Любое облегчение процедуры тестирования положительно бы сказалось на возможности прерывания цепочек заражения», – уточнил он в эфире «Эха Петербурга».

Однако Смольный решил проигнорировать мнения экспертов. В администрации губернатора Александра Беглова заявили, что в городе достаточно больниц и поликлиник, где можно сделать тесты. Градоначальник даже не включил этот вопрос в список мер борьбы с коронавирусом. Петербург продолжает лидировать по количеству заболевших за сутки. Это говорит о полном провале ограничительных мер Беглова.