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Более 20 тысяч медиков остались без доплат перед Новым годом, при том что в пандемию врачи работают на износ. Власти задолжали медработникам порядка 460 миллионов рублей.

В Смольном сообщили о том, что медики Петербурга спустя два месяца получили дополнительные выплаты. Беглов почему-то посчитал очередной провал достижением.

Вот, что говорится в сообщении: «Городской информационно-расчетный центр начал производить предусмотренные выплаты. 23 850 медиков, работающих с коронавирусом, уже получили выплаты за декабрь 2021 года на сумму 459,7 млн рублей».

Исходя из сообщения выходит, что свои выплаты за работу в пандемию получили далеко не все медработники. Так как речь идет только о начале выплат, а не о полном погашении задолженности.

Смольный такими заявлениями пытается сгладить углы и избавиться от негативного образа, который сформировался всего за пару месяцев текущего года. Власти пытаются снова снять с себя ответственность за весь хаос, который они собственноручно устроили. В администрации города, видимо, надеются, что такими поступками смогут скрасить будни петербуржцев и те забудут о неубранном снеге, массовых свалках и метровых очередях в поликлиниках.

Но если бы все красивые слова Беглова были правдой и медиков действительно ценили, то такой ситуации не возникло бы. Врачи сутками работают с коронавирусными больными, спасая жизни тысяч петербуржцев. А взамен получают лишь обещания.

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