Блокадники Приморского района Петербурга резко раскритиковали работу коммунальных служб Смольного. Каждый день пожилые люди вынуждены ходить по заснеженным улицам и скользким дорогам. Неубранная наледь на фасадах также создает риски для жизни. Однако несмотря на статус блокадников, чиновники из администрации Александра Беглова не спешат улучшать качество их жизни.

Так, одна из петербурженок негативно отозвалась о качестве уборки на Приморском проспекте, 55. Коммунальщики Смольного не сбивают сосульки с водостоков. Над входом в парадную нет навеса, поэтому наледь может упасть прямо на головы жильцов. Несмотря на обращения в ответственные компании, уже два года граждане не могут добиться установки «козырька». Они обращались только в управляющую компанию. Родственники проживающих уверены: даже если они пожалуются в администрацию Александра Беглова, чиновники все равно не решат проблему.

«Знаете, в общем-то думаю, да. Опять будет отписка, такая же как в управляющей компании», – отмечает собеседница.

В ходе интервью с блокадниками журналисты выяснили: у горожан этой категории нет привилегий даже при обращении в УК. Пожилые петербуржцы вынуждены самостоятельно убирать наледь с крыльца около парадной.

Некоторые пенсионеры открыто заявляют, что губернатор Александр Беглов виноват в неэффективной очистке города от снега и наледи.

«Плохо убирает. Вы сами видите, что везде снега полно. Вообще не пройти», – жалуется блокадница Римма Захарова.

Как полагает женщина, администрации Смольного стоило взяться за уборку сразу после первого снегопада. Однако вместо этого, еще в декабре, Александр Беглов инициировал картинный диалог с коммунальными службами. Напомним, запись этого разговора появилась в СМИ и сразу стала мемом.

Блокадники Северной столицы страдают не только от некачественной уборки, но и от сложностей с получением медпомощи. Как сообщает другая жительница Приморского проспекта, Тамара Королева, городская медицина не справляется. У женщины есть проблемы с ногами. Однако обращается она в частные клиники, так как городские не могут обеспечить должное качество услуг.

«Все что более или менее существенное — это все довольно хорошую цену стоит. В частных клиниках никаких скидок нет. Когда дело доходит об уникальных процедурах, все, конечно, только платно», – отметила петербурженка.

Примечательно, что ранее губернатор Александр Беглов говорил, что будет оказывать блокадникам любую помощь. Однако заявления главы Смольного расходятся с реальностью. Чиновники даже не предпринимают попыток оказать им поддержку. В итоге блокадники вынуждены идти в частные клиники по нечищеным тротуарам.