Деструктивная политика профильных комитетов Смольного в отношении исторического фонда Санкт-Петербурга привела к обрушению здания «Красного треугольника» на Обводном канале.

Согласно данным «Фонтанки», часть заброшенного здания «Красного треугольника» обрушилась 17 февраля на Обводном канале в Петербурге. Под обломки попала женщина, на данный момент помощь ей оказывают медики.

Вопрос реконструкции «Красного треугольника» остается актуальным долгое время. Комитет по инвестициям под руководством Романа Голованова не смог привлечь инвесторов, чтобы спасти здание бывшего завода. Экспертное сообщество систематически призывает Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым обратить внимание на проблему сохранения объекта исторического наследия. Однако, на данный момент, власти Петербурга предпочитают закрывать на это глаза.

Примечательно, что в Смольном до сих пор не разработали конкретную программу для объектов культурного наследия. Об этом ранее открыто заявил бывший председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Глава региона Александр Беглов проводит неэффективную и непоследовательную политику. Большая часть здания «Красного треугольника» и Северной столицы находится в полуразрушенном состоянии. Смольный не спешит начать оказывать содействие в вопросе сохранения исторической памяти.