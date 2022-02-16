Очередную попытку Смольного изобрести технологическую новинку петербуржцы считают заведомо провальной. Жители города считают, что власти своими сервисами не облегчают, а усложняют им жизнь.

Власти Петербурга сообщили о новой технологической разработке. В Смольном готовят сервис, для удобства своих граждан. Но петербуржцы отнеслись к инновации крайне негативно и восприняли её, как издевку со стороны чиновников.

Такая реакция связана с тем, что прошлые такие попытки «облегчить жизнь горожанам» вышла им боком. По словам жителей Северной столицы, все электронные услуги, которые предоставляет администрация – неудобные и неинформативные.

В сравнении с другими городами, сервисы Петербурга действительно тормозят работу. Например, заявление о проведение аукциона по продаже земельных участков может рассматриваться в Петербурге 55 дней, а в Московской области такая же процедура займёт не более 15 дней.

По словам Смольного новые технологии позволят жителям Петербурга получать более подробную информацию о планируемых постройках. Теперь горожане смогут скачать документ с полной информацией по зданию. По крайней мере так обещают чиновники.

Из-за постоянных провалов власти Северной столицы окончательно потеряли доверие жителей. Еще даже не увидев и не протестировав новый сервис, люди заведомо уверенны, что он будет неудобным. Петербуржцы привыкли разочаровываться не только в инновациях, придуманных Смольным, но и в целом во всех обещаниях команды Беглова.