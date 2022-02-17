Администрация Санкт-Петербурга снова подверглась критике. На этот раз политолог Юрий Самонкин не одобрил безынициативность Смольного в отношении пострадавшей на отдыхе петербурженке. Политолог утверждает, что если бы не своевременное вмешательство Москвы и Минздрава России, то последствия несчастного случая могли бы быть необратимы.

Трагедия произошла 20 января, когда молодая девушка отмечала свой день рождения на индонезийском острове Бали. Во время отдыха россиянка получила серьезные травмы из-за аварии на гидроцикле. Девушке была оказана медицинская помощь: несколько операций и подключение к аппарату ИВЛ.

Однако страховка пострадавшей не покрывала все расходы, и после обращения родственников в федцентр власти пообещали помочь петербурженке с транспортировкой на родину. По словам пресс-службы Смольного, утром 16 февраля из аэропорта Жуковский за девушкой вылетел самолет. Но в понедельник ее состояние ухудшилось. Ранее в СМИ говорилось, что власти Северной столицы долгое время оставались в стороне от этой трагедии и лишь 14 февраля губернатор Александр Беглов предложил помощь.

«Да, СМИ сейчас говорят, что справедливость восторжествовала и буквально пройдет несколько дней, и ситуация будет закрыта, но, опять же, решение принял по этому вопросу не Санкт-Петербург, а федеральный центр в лице Москвы, подключился Минздрав России, Голикова, Государственная Дума, эти органы власти теперь будут курировать этот вопрос, чтобы он окончательно закрылся. Но не Санкт-Петербург, что возмущает. Петербург отреагировал на эту ситуацию гораздо позже», — сделал вывод Самонкин.

В своем интервью с корреспондентом Peterburg News политолог Самонкин отметил, что закон о защите граждан, находящихся за пределами страны, должен строго соблюдаться, а не игнорироваться. Он уверен, что если бы федеральный центр и Минздрав вовремя не подключились, то Смольный не стал бы регулировать вопрос. Власти Петербурга намного позже предложили свою помощь, чем это требовалось.