Западная кампания об угрозе «вторжения России в Украину» стала серьезно расшатывать стабильность действующей власти Киева. Поэтому военная помощь Запада Украине должна сопровождаться экономической поддержкой, считают эксперты британского Королевского института объединенных служб (RUSI). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По мнению экспертов RUSI, Украина оказалась между угрозой вторжения и экономическим крахом. Чтобы избежать как того, так и другого, ей нужна международная поддержка.

«У России есть боевая мощь, чтобы захватить страну, но, вероятно, она считает это неоптимальным курсом действий. Москва предпочла бы, чтобы действующая украинская власть рухнула, уступив место правительству в Киеве, которое бы более отвечало интересам России. Чтобы этого не произошло, украинское правительство должно примирить два противоречивых императива: сдерживание и стабильность», – пишут британские аналитики.

Уровень иностранной поддержки, которую до сих пор получает Киев, не исключал такой возможности. Международные партнеры Украины обещали оказать материальную поддержку в случае кризиса, но сейчас, когда этот кризис обострился, мало кто из стран Запада это сделал. Военная помощь варьировалась от предоставления противотанковых средств до символического пожертвования касок и бронежилетов.

«Несмотря на искренность этих мер, их омрачает отсутствие масштабности», – сожалеют британские эксперты. По их мнению, «Украина должна продемонстрировать, что даже понеся тяжелые потери, не пойдет на переговоры о том, чтобы стать вассальным государством. Для этого Украине следует мобилизоваться и подготовиться к войне, укрепив свои города».

Однако на улицах Киева мало признаков тревоги и совсем мало свидетельств подготовки. Причина этого проста. Если Украина мобилизуется, ее экономика будет парализована.

«За последние несколько лет страна уже немало пострадала от инфляции, пандемии коронавируса и низкого роста, перемежающегося серьезным спадом. Иностранный бизнес, желающий расширить свою деятельность в Украине, как и местные инвесторы, уже отпугиваются призраком войны», – констатирует публикация RUSI.

Заявления Запада о «серьезности ситуации» вокруг Украины и «угрозе, исходящей от России», усугубляют неопределенность для бизнеса. Это побудило президента Владимира Зеленского призвать к спокойствию, но при этом высветило раскол между украинским правительством и его западными партнерами, чья поддержка имеет решающее значение для Киева.

«Если Россия просто продлит размещение своих войск на украинских границах, Украина не сможет долго выдерживать состояние мобилизации. В лучшем случае она будет вынуждена рано или поздно демобилизоваться, испытав ослабление своей экономики и устойчивости общества, в то время как Россия будет по-прежнему представлять военную угрозу. В худшем случае Украина может столкнуться с тем, что ее валютные резервы закончатся, а доверие населения к правительству окончательно рухнет», – беспокоятся британские аналитики.

Но еще больше их волнует, что «западные лидеры, которые предупреждали о неминуемой войне, будут дискредитированы из-за того, что предсказанный ими конфликт не материализуется», хотя цинично отмечают, что «интересы западной общественности» можно легко переключить на что-либо иное.

По мнению RUSI, если в этих условиях – бедности и изоляции – Россия предложила бы Украине через европейских посредников такие решения, как федерализация страны, «это даст России право вето на украинскую политику, в то время как страна сохранит лишь фасад независимости. Эти условия поставили бы Украину на тот же путь, что Беларусь или Казахстан», что провозглашается неприемлемым для Запада.

«НАТО, ЕС и другие демократические государства подчеркивают, что они выступают за международный порядок, основанный на правилах. В основе этого порядка лежит территориальная целостность, что в Украине подвергается испытанию», – утверждают британские эксперты сейчас, предпочитая «не помнить» про судьбу бывшей Югославии.

RUSI делает вывод: «Сдерживание можно усилить, снабдив украинскую армию простым, но эффективным оружием в еще больших масштабах. Но это должно сопровождаться экономической поддержкой, чтобы сделать сопротивление устойчивым». Странам Западной Европы, озвучившим свое нежелание оказывать помощь боевым вооружением, рекомендовано предложить экономические кредиты, защитить инвестиции и стабилизировать украинскую валюту.

Но самым важным они провозглашают задачу – не допустить, чтобы Россия предложила краткосрочное ослабление напряженности в обмен на отказ Киева «от гарантий своего суверенитета», под которым, естественно, подразумевается членство Украины в НАТО.