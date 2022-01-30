Пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, в этом году смогут получить увеличенные пенсии. Минимальный размер ежемесячных выплат в Москве вырастет на 4300 рублей и достигнет 17 тысяч.

Повышения пенсий стоит ожидать уже с 1 февраля. Точная сумма напрямую зависит от региона, в котором проживают пожилые люди. Но она в любом случае увеличится, так как с текущего года используется новый прожиточный минимум для пенсионеров в каждом из субъектов России.

Доплаты будут начисляться в автоматическом режиме, если пенсии не достигают этого самого минимума. Никаких заявлений или других документов для получения увеличенной выплаты предоставлять больше не нужно.

Напомним, что прожиточный минимум для пенсионера устанавливается властями каждого региона самостоятельно. Именно от него зависит базовая сумма выплат, к которой потом прибавляются разного рода доплаты.