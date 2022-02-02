Сразу три стратегических бомбардировщика ВКС РФ взмыли в небо в среду, 2 февраля. Портал Avia.Pro предполагает, что их неизвестная пока миссия связана с отказом Соединенных Штатов и НАТО предоставлять России гарантии безопасности.

Ссылаясь на телеграм-канал «Записки охотника», авторы публикации отмечают, что вместе со стратегическими ракетоносцами были подняты еще и три заправщика, а также самолет ДРЛОУ А-50. Это может означать, что бомбардировщикам предстоит длительный перелет.

Информации о миссии от Минобороны РФ пока не поступало. Также не сообщается, зачем ракетоносцы подняли в небо. Возможно, что это простая проверка готовности и обороне рубежей страны, но на фоне сообщений об ответе США и НАТО на ультиматум РФ можно предположить, что действия ВКС связаны именно с ним.

Маршрут и конечную цель полета также пока выяснить не удалось. Но в ближайшее время ситуация должна проясниться.