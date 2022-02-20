Жители Санкт-Петербурга, принявшие участие в социологическом опросе SuperJob, оценили качество уборки в своем городе на 1,92 балла из 5 возможных. По результатам исследования Северная столица стала худшей в этом вопросе.

Участие в опросе приняли 9 тысяч человек. Красноярск набрал 3,13 балла. Пятое место заняла Москва с 2,93 балла. Петербург же остается аутсайдером.

С самого начала зимы не прекращается поток жалоб на лед и снег, которые упорно игнорируются коммунальщиками. Горожане рискуют жизнями и здоровьем, гуляя по улицам: с крыш угрожающе свисают сосульки, а не посыпанный песком гололед «выглядывает» из-под снежной массы.

Петербуржцы не раз направляли жалобы на имя губернатора Александра Беглова, призывая принять меры и решить проблему. Однако ситуация не меняется на протяжении уже более трех месяцев.