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Уже в субботу, 5 февраля, в Польшу прибудут солдаты из США. Об этом рассказывает издание Reuters, ссылаясь на источники.

В Польшу несколько дней назад начала поступать военная техника, отправленная США. Теперь же должны прибыть и американские солдаты. Отправка военной техники и военнослужащих проводится в рамках миссии, которая должна увеличить силы НАТО в Восточной Европе.

В свою очередь, необходимость увеличения военных сил НАТО объяснили растущей угрозой «вторжения» России на территорию Украины, что Кремль неоднократно опровергал. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России направлены на нагнетание напряжённости.

Ранее американские военные уже прибыли в Германию.

Недавно мы сообщали, что Польша хочет, чтобы американские военные пребывали в стране на постоянной основе. Как было заявлено, страна играет большую роль в политике сдерживания угрозы со стороны России.

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