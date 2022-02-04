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Войска союзных Польше государств должны находиться на территории страны на постоянной основе. Такую позицию властей руководитель Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау намерен озвучить в Вашингтоне. Туда дипломат направляется в ближайшее время. 

МИД Польши объясняет свою позицию тем, что страна играет всё большую роль в политике сдерживания угрозы безопасности со стороны России для всей Европы. В этой связи присутствие контингента войск США на территории Польши оправдано и необходимо.  

Сообщается, что позицию Польши разделяют и другие страны Бухарестской девятки: Румыния, Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Венгрия. Там также говорят о необходимости США разместить войска на территории Европы.  

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что в Восточную Европу на фоне кризиса на российско-украинской границе готовится к отправке контингент из нескольких тысяч военнослужащих американской армии. О своём намерении послать войска в страны Балтии и Польшу сообщали и власти Канады. 

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  • Анна
  • 01.02.2022
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