Президент России Владимир Путин уснул на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Этот момент удалось зафиксировать американскому телеканалу NBC.

Журналисты показали выход украинской олимпийской сборной, а затем сразу перевели камеру на российского лидера. Он попал в кадр с закрытыми глазами, однако спустя несколько секунд резко открыл их, как человек, который внезапно задремал и после этого проснулся.

Напомним, что на открытии Олимпиады присутствовали президенты России, Казахстана, Египта и Таджикистана. Соединенные Штаты и другие западные государства объявили играм дипломатический бойкот из-за действий КНР в отношении уйгуров.

Сразу после завершения церемонии российский и китайский лидеры сделали совместное заявление, в котором выразили осуждение действиям Североатлантического альянса. Некоторые западные издания уже назвали его началом новой геополитической эпохи.