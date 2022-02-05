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Президент России Владимир Путин уснул на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Этот момент удалось зафиксировать американскому телеканалу NBC.

Журналисты показали выход украинской олимпийской сборной, а затем сразу перевели камеру на российского лидера. Он попал в кадр с закрытыми глазами, однако спустя несколько секунд резко открыл их, как человек, который внезапно задремал и после этого проснулся.

Напомним, что на открытии Олимпиады присутствовали президенты России, Казахстана, Египта и Таджикистана. Соединенные Штаты и другие западные государства объявили играм дипломатический бойкот из-за действий КНР в отношении уйгуров.

Сразу после завершения церемонии российский и китайский лидеры сделали совместное заявление, в котором выразили осуждение действиям Североатлантического альянса. Некоторые западные издания уже назвали его началом новой геополитической эпохи.

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  • Анна
  • 03.02.2022
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