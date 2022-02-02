Президент России Владимир Путин считает, что США и НАТО пытаются вовлечь Россию в войну без её желания.

С этим заявлением Путин выступил на пресс-конференции, которая была проведена после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Согласно его заявлению, сейчас они тщательно изучают письменные ответы НАТО. Однако, как указал президент РФ, уже сейчас ясно, что в этих ответах были проигнорированы темы, которые являются для России принципиальными.

К примеру, это относится к недопущению расширения НАТО. Кроме того, это касается отказа от размещения поблизости от границ России ударных систем.

Путин выразил надежду в том, что переговоры продолжатся и можно будет не допустить развития наиболее плохих сценариев.

Также Путин высказался насчёт вступления Украины в НАТО и вооружении её современной военной техникой. В этом случае могут начаться боевые операции в Крыму и на Донбассе, из-за чего России, вероятно, придётся столкнуться с блоком НАТО.

Недавно авторы американского издания The Atlantic заявили, что Путин не собирается вторгаться на Украину. Как было заявлено, он хочет убрать США из Европы.