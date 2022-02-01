Российский президент не собирается вторгаться в Украину и захватывать её. Владимир Путин преследует иные цели. Ему важно изменить систему безопасности в Европе, убрав из неё США. Об этом пишет американское издание The Atlantic.

Журналисты издания уверяют, что у России ещё достаточно ресурсов, чтобы противостоять Западу, несмотря на то, что экономку станы они оценивают, как неразвитую и зависящую от нефтегазового сектора. По мнению издания. план Путина состоит в том, чтобы расколоть Европу и извлечь из этого определённую выгоду, распространив влияние Москвы на всю Восточную Европу.

При этом, пишет The Atlantic, Запад тоже не уступает. Впервые после “холодной войны” страны НАТО столкнулись с реальной угрозой в лице России. Это обстоятельство только укрепило Североатлантический блок. На этом фоне, делают прогноз журналисты, не исключено, что на будущих выборах президента США может вновь одержать победу Дональд Трамп, который утверждал, что без США и её гарантий безопасности Европу ждёт раскол.