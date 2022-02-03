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Для прекращения войны в Донбассе и украинских провокаций России достаточно сделать всего один шаг, заявил публицист Николай Стариков. Он призвал Москву задуматься над признанием независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

По словам эксперта, на самом деле существует два шага, однако они должны выполняться одновременно. Первый – это признание Донецкой и Луганской народных республик Россией, а второй – их объединение в единое государство. Это позволит забыть о провокациях Киева и начать строить собственную страну.

Стариков также отметил, что Москва начала действовать гораздо быстрее и заставляет Вашингтон делать то же самое. Из-за этого он оперативнее формулирует ответы на требования РФ. Окончательно же позиция по поводу отношений с США будет выстроена после встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Публицист прокомментировал уже поднадоевшую антироссийскую истерию и отметил, что Москва не пойдет на поводу США и не станет нападать на Украину, чтобы подставить себя под санкции.

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