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В Санкт-Петербурге могут продолжить традицию проведения свадебных церемоний в музеях и дворцах. В 2002 году в тронном зале Петергофского дворца уже сочетались браком топ-модель Наталья Водянова и английский аристократ Джастин Портман. В 2007 году, балерина Анастасия Волочкова и бизнесмен Игорь Вдовин потратили 180 тысяч долларов на проведение церемонии в Екатерининском дворце.

«В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом идея интересная, но требует тщательной проработки», – заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Сама идея проведения свадеб в подобных местах напоминает людям о красивых и значимых местах Северной столицы, но сможет ли затея воплотиться, неизвестно. Эксперты отмечают, что Смольный и его глава Александр Беглов не заинтересованы в сохранении исторических архитектурных сооружений.

В настоящее время ряд дворцов сдаются в аренду под проведение бракосочетания, но стоит это баснословных денег. Ценообразование никак не регламентировано.

Эксперты отмечают, что проведение свадьбы в исторических интерьерах может быть использовано, как коррупционный инструмент. При этом позволить себе такую роскошь сможет не каждый.

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