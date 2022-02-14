Глава комздрава Смольного Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил о том, что ситуация в сфере здравоохранения налаживается. Власти города смогли взять ситуацию в руки, вследствие чего число заболевших коронавирусом медленно пошло на спад. Огромные очереди в больницах и поликлиниках также начинают уходить в прошлое. В целом система постепенно стабилизируется и переходит в штатный режим, уверен чиновник.

«Кадровая ситуация в поликлиниках уже не имеет той остроты, что две недели назад. Переболевшие врачи возвращаются к работе. Сообщения о 5-7-часовых очередях в поликлиниках, а тем более о списках на прием к врачу, о которых сообщали соцсети на этой неделе, не нашли подтверждения», – утверждает Лисовец.

Вопреки заявлениям депутата, петербуржцы продолжают отправлять жалобы на портал «Наш Петербург» и критиковать власть в соцсетях. Горожане утверждают, что очереди никуда не делись. Технические проблемы все так же не позволяют жителям города оперативно записываться к врачам и открывать/закрывать электронный больничный лист.

Остаются и кадровые проблемы. В больницах и поликлиника не хватает врачей, что замедляет работу медучреждений. Бригады «скорой помощи» не успевают обработать заявки от всех болеющих петербуржцев, из-за чего многие остаются без медицинской помощи. По словам врачей, на конец рабочей смены у бригад обычно остаётся до 40 не посещенных пациентов.

СМИ утверждают, что подобная проблема возникла из-за бездействия команды губернатора Беглова. Власти, зная о приближении пятой волны эпидемии и возникновении нового штамма «омикрон», никак не подготовились к этому. А принятые ограничения многие считают спорными и неэффективными.