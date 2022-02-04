Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов высказался по вопросу санкций со стороны США в отношении Никарагуа.

Согласно заявлению посла, подобные санкции заметно вредят сотрудничеству с Россией. Даже если это не материальный ущерб, то политический и моральный. Кроме того, от вводимых санкций могут пострадать и обычные люди. Помимо этого, Хохоликов заявил, что ограничительные меры противоречат цивилизованным отношениям между государствами.

В пример негативного влияния санкций посол сообщил об инциденте в конце 2020 года. Тогда некоторые страны в Центральной Америке пострадали от ураганов, а из-за санкций у России не было возможности отправить им гуманитарную помощь в виде денежных средств.

Впрочем, несмотря на новые ограничения, как отметил Хохоликов, они не повлияют на их отношение с Россией.

Ранее в Польше заявили о разногласиях по поводу санкций против России. Как было заявлено, в ЕС не могут определиться с масштабом санкций.