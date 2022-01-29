Европа едина в желании защищать суверенитет Украины, но не может определиться с масштабом санкций против России на случай ее «нападения» на соседнее государство. Об этом рассказал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Он заявил, что вопрос о санкциях решается «множеством разрозненных голосов», в то время как требуется один сильный голос. То же самое происходит и с проблемой поставок оружия на Украину. Если одни страны готовы отправлять его прямо сейчас, то другие наотрез отказываются это делать.

Моравецкий привел в пример Германию, которая вряд ли будет участвовать в вооруженном противостоянии с РФ. Премьер заявил, что если Берлин намеревается отказаться еще и от военной помощи Киеву, он должен заявить это громко и четко, чтобы все страны ЕС и НАТО знали его позицию.

Напомним, что Соединенные Штаты уже согласовали «адские санкции» для РФ. Если они будут введены, то Москву, по словам американских политиков, ожидают «разрушительные последствия».