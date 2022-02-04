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Военные специалисты РФ абсолютно легально работают на территории Никарагуа, рассказал российский посол в этой стране, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что действующее законодательство Никарагуа дает возможность находится в стране военнослужащим целого ряда государств, среди которых не только Россия, но и Соединенные Штаты.

Военнослужащие могут базироваться в Никарагуа в случае проведения военных маневров, при необходимости борьбы с террористами, организованной преступностью и наркотрафиком. Также другие страны могут размещать свои войска для обмена опытом.

Российские военные, по словам Хохоликова, сейчас проводят учения с ВС Никарагуа. Также они рассматривают ключевые вопросы борьбы с террористическими организациями.

Ранее о хороших отношениях с Никарагуа и другими странами Латинской Америки заявил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что и эта страна, и Венесуэла с Кубой остаются друзьями России.

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