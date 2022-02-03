читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший президент Украины Петр Порошенко на немецком канале NTV выразил благодарность экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и назвал ее «ангелом-хранителем» своей страны.

Он отметил, что именно благодаря Германии Киеву удалось в 2014 году подписать с ЕС всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, а также соглашение об ассоциативном членстве в Евросоюзе.

Кроме того, Порошенко присоединился к украинским политикам, упрямо требующим у Германии оказать Киеву военную помощь. Он заявил, что Украина якобы стоит на страже безопасности Европы, частью которой является и ФРГ, поэтому Берлин обязан предоставлять ей оружие и боеприпасы.

Напомним, что Германия отказывается поставлять на Украину боевые системы. Ее представители заявляют, что конфликт должен быть урегулирован мирным дипломатическим путем, а поставки оружия вряд ли будут этому способствовать.

Вам может понравиться

The Atlantic: Путину не нужна Украина, он хочет выдавить США из Европы

Российский президент не собирается вторгаться в Украину и захватывать её. Владимир Путин преследует иные цели. Ему важно изменить систему безопасности в Европе, убрав из неё США. Об этом пишет американское

NetEase: Российский комплекс РЭБ мгновенно вывел из строя систему навигации истребителя F-22 в Сирии

Российские средства радиоэлектронной борьбы – это не фантастика, а реально действующее оружие. В этом успели убедиться пилоты американских истребителей-невидимок F-35 и F-22 в Сирии, пишет китайский портал NetEase. Авторы публикации

Учёные заявили, что употребление энергетиков может спровоцировать внезапную остановку сердца

Британские специалисты рассказали об опасности употребления энергетических напитков. Их слова передаёт Daily Express. Как сообщается, в энергетиках есть кофеин, представленный в виде гуараны. Это вещество содержит примерно в два раза
  • Анна
  • 02.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 5 °C |