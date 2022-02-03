Бывший президент Украины Петр Порошенко на немецком канале NTV выразил благодарность экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и назвал ее «ангелом-хранителем» своей страны.

Он отметил, что именно благодаря Германии Киеву удалось в 2014 году подписать с ЕС всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, а также соглашение об ассоциативном членстве в Евросоюзе.

Кроме того, Порошенко присоединился к украинским политикам, упрямо требующим у Германии оказать Киеву военную помощь. Он заявил, что Украина якобы стоит на страже безопасности Европы, частью которой является и ФРГ, поэтому Берлин обязан предоставлять ей оружие и боеприпасы.

Напомним, что Германия отказывается поставлять на Украину боевые системы. Ее представители заявляют, что конфликт должен быть урегулирован мирным дипломатическим путем, а поставки оружия вряд ли будут этому способствовать.