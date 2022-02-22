Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин в интервью журналистам сообщил о минимальных шансах губернатора Петербурга Александра Беглова на переизбрание.

Эксперт отметил, что в отличие от Москвы в Петербурге существует ряд нерешенных вопросов: вакцинация детей от коронавируса, борьба с ковидом, проблемы с уборкой снега и вывозом мусора.

Недавно комитет по здравоохранению Петербурга сообщил в Минздрав России, что городу не хватает вакцины «Спутник-М» для детей. Ранее поставленных объемов в 3720 доз оказалось недостаточно.

Политолог отметил, что Смольный допустил множество технических ошибок в этом году. Он считает, что городские проблемы должна решать именно местная исполнительная власть. И если она их не может с ними разобраться, подключается федеральный центр.

Из-за того, что Смольным принимается множество неверных решений, общественность остается недовольной. Команду губернатора может ждать провал на ближайших выборах.

Чтобы устранить недовольство, необходимо применить методы мэра Москвы Сергея Собянина, считает политолог.

«Город очень сложный, нужно наводить порядок, и делать это теми методами, которые использует мэр Москвы Собянин. А не с бухты-барахты, потому что Петербург – важный стратегический центр России», — добавил президент ЕИМИ.

Самонкин также высказал мнение, что статистика заболевших ковидом уступает другим городам. Вовремя не закупаются компоненты вакцины, снижены темпы вакцинации, особенно среди подростков.

Ранее СМИ сообщали, что проваленная в Петербурге кампания по вакцинации привела к падению уровня коллективного иммунитета до 85,5%.