читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин в интервью журналистам сообщил о минимальных шансах губернатора Петербурга Александра Беглова на переизбрание.

Эксперт отметил, что в отличие от Москвы в Петербурге существует ряд нерешенных вопросов: вакцинация детей от коронавируса, борьба с ковидом, проблемы с уборкой снега и вывозом мусора.

Недавно комитет по здравоохранению Петербурга сообщил в Минздрав России, что городу не хватает вакцины «Спутник-М» для детей. Ранее поставленных объемов в 3720 доз оказалось недостаточно.

Политолог отметил, что Смольный допустил множество технических ошибок в этом году. Он считает, что городские проблемы должна решать именно местная исполнительная власть. И если она их не может с ними разобраться, подключается федеральный центр.

Из-за того, что Смольным принимается множество неверных решений, общественность остается недовольной. Команду губернатора может ждать провал на ближайших выборах.

Чтобы устранить недовольство, необходимо применить методы мэра Москвы Сергея Собянина, считает политолог.

«Город очень сложный, нужно наводить порядок, и делать это теми методами, которые использует мэр Москвы Собянин. А не с бухты-барахты, потому что Петербург – важный стратегический центр России», — добавил президент ЕИМИ.

Самонкин также высказал мнение, что статистика заболевших ковидом уступает другим городам. Вовремя не закупаются компоненты вакцины, снижены темпы вакцинации, особенно среди подростков.

Ранее СМИ сообщали, что проваленная в Петербурге кампания по вакцинации привела к падению уровня коллективного иммунитета до 85,5%.

Вам может понравиться

Смольный был в курсе состояния «Красного треугольника» задолго до обрушения

За время губернаторства Александра Беглова в Петербурге остро встала проблема сохранения объектов культурного наследия. Власти почти не занимаются этим вопросом, несмотря на призывы активистов. Еще летом общественники предупредили Смольный о

Политолог Рогов: Украина может начать наступление по трём направлениям

Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик может стать для Киева поводом начать войну. В этом случае ВСУ начнут продвижение в трёх направлениях. Такое предположение высказал политолог Владимир Рогов. Украинские

National Interest: Российские С-400 могут быть постоянно развёрнуты в Беларуси

В случае, если Беларусь развернет на своей территории российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, это будет очень значимо для США и НАТО. Об этом пишет военный обозреватель The National Interest Питер
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 22 февраля – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 22 февраля – ясно, до 11 °C |