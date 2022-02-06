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Политолог Сергей Михеев предположил, что визит делегации Польши на открытие Олимпиады в Китае мог иметь отношение к России. Об этом он сообщил в эфире «Вести FM».

Как отмечается, от Польши в Пекин прибыла довольно солидная делегация, причём возглавлял её президент страны Анджей Дуда. При этом ранее США, а также союзники, заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады.

Согласно мнению Михеева, учитывая эти обстоятельства, можно говорить о том, что у Запада отсутствует единство. Считать политически цельными можно разве что блок, состоящий из США и Великобритании.

Впрочем, он считает, что действия Польши вызывают недоумение, так как наблюдать за открытием Олимпиады можно по телевизору. По этой причине он считает, что визит Дуды связан с Россией, желанием уравновесить визит Путина и продемонстрировать, что не весь Запад бойкотирует.

В любом случае, визит Дуды не смог «перебить» визит Путина, так как с Россией Китай сотрудничает намного больше. Стремление Варшавы привлечь к себе международное внимание Михеев считает бесплодным.

Ранее мы сообщали, что американских спортсменов призвали быть осторожными в Китае. Как было заявлено, китайское правительство является «беспощадным».

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