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Вашингтону, похоже, придётся поменять приоритеты во внешней политике. Угроза санкций в отношении Москвы не работает, и это приводит американские власти в замешательство. Такое мнение высказал израильский политолог Яков Кедми.  

По его словам, власти России ясно дали понять США, что политика санкций уже не действует. Несмотря на угрозу масштабных экономических ограничений, российская сторона на попятную и не отказалась от требований по гарантиям безопасности в Европе. Таким образом у Соединённых Штатов не осталось рычагов влияния на российское руководство, считает политолог. 

В этой ситуации преимущество на стороне Москвы, заявил Кедми. Сейчас Россия или продолжит переговоры с Западом, если увидит в них смысл, или перейдёт к более активным действиям на международной арене. Как поступят российские власти, не знает никто, заявил Кедми. И в этом, по его словам, кроется ещё одно преимущество Москвы. В ответ на угрозу тех же санкций, Россия ответила, что последствия для США будут катастрофическими, и это сбило столку американцев, уверяет политолог. 

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