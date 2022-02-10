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Ставки в противостоянии России и Запада, вызванные кризисом на российско-украинской границе, уже настолько высоки, что выйти из него без потерь не полупится. При этом Россия находится в гораздо более выгодном положении и сможет одержать победу на США и НАТО, не прибегая к военному конфликту. Так считает политолог Ростислав Ищенко 

По его мнению, сейчас ни одна из сторон конфликта не хочет уступать, потому что это бы стало проявлением слабости. При этом в западных странах отсутствует компромисс по вопросу об отношениях к действиям России. США в этой ситуации готова усиливать своё присутствие в Европе, доведя дело до военного противостояния, в то время как самой Европе война не нужна, считает Ищенко. 

Любой кризис разрешается или путём переговоров или войной. Пока одолеть Россию первым способом не удаётся – её позиции выглядят более надёжными.  В случае же военного конфликта, союзники США в Европе могут потерять часть территорий, а сами Соединённые Штаты могут не выдержать ядерного противостояния – по целому ряду систем стратегического вооружения Америка уступает России. В том, что военный конфликт перерастёт в ядерную войну, Ищенко не сомневается. По его мнению, при значительном повышении ставок повышается и риск мировой катастрофы. 

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