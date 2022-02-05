Соединенные Штаты уйдут с Украины только в случае начала военного конфликта с Россией либо после полного уничтожения этой страны своими силами, уверен политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал заявление Пентагона о переброске 8,5 тысяч американских военнослужащих в Восточную Европу.

По словам эксперта, уйти сейчас с Украины, которая полностью контролируется Вашингтоном, будет означать сдачу страны России. Но Соединенные Штаты никогда не действовали в подобном ключе и не собираются начинать. Если даже им придется уходить, они развалят государство до основания, как сделали в Афганистане.

На Украине повторить этот трюк совсем несложно, так как страну раздирают внутренние противоречия. Соединенным Штатам и так удалось превратить ее в конфликтную площадку, где одна часть ненавидит другую. Кроме того, на Украине существуют национальные батальоны, представляющие собой серьезную силу. Сейчас они получают оружие из Соединенных Штатов, которое скорее всего будет задействовано во внутренних разборках, так как РФ не собирается идти на поводу у Запада и «нападать» на соседнее государство.