читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты уйдут с Украины только в случае начала военного конфликта с Россией либо после полного уничтожения этой страны своими силами, уверен политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал заявление Пентагона о переброске 8,5 тысяч американских военнослужащих в Восточную Европу.

По словам эксперта, уйти сейчас с Украины, которая полностью контролируется Вашингтоном, будет означать сдачу страны России. Но Соединенные Штаты никогда не действовали в подобном ключе и не собираются начинать. Если даже им придется уходить, они развалят государство до основания, как сделали в Афганистане.

На Украине повторить этот трюк совсем несложно, так как страну раздирают внутренние противоречия. Соединенным Штатам и так удалось превратить ее в конфликтную площадку, где одна часть ненавидит другую. Кроме того, на Украине существуют национальные батальоны, представляющие собой серьезную силу. Сейчас они получают оружие из Соединенных Штатов, которое скорее всего будет задействовано во внутренних разборках, так как РФ не собирается идти на поводу у Запада и «нападать» на соседнее государство.

Вам может понравиться

Жители США прячутся от бомжей за каменными баррикадами

Баррикады из огромных валунов появились в Корейском квартале Лос-Анджелеса, который ранее облюбовал лица без определенного место жительства. Это далеко не первая попытка бороться с бездомными, заполонившими собой город. О баррикадах

Sohu: Развязав войну с Россией, Украина за пару дней потеряет Одессу

Рядом со стратегически важной Одессой ВСУ разместили имеющую опыт боевых действий в Донбассе механизированную бригаду, однако в случае гипотетической войны с РФ она не продержится и двух дней, пишет китайское

Издание 19FortyFive развеяло четыре мифа о современной российской армии

Обозреватель издания 19FortyFive Себастьян Роблин в своей недавней статье рассказал о четырёх мифах о российской армии. Об этом сообщает издание «Лента.ру». Роблин указал, что сейчас в США мнение об армии
  • Анна
  • 04.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -7 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -9 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -1 °C |