Киев нагло игнорирует необходимость в соблюдении Минских соглашений, поэтому у него остается единственный вариант – атака на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Сейчас для этого наиболее удобный момент, уверен политолог Дмитрий Абзалов.

Он пояснил, что власти республик Донбасса постоянно сообщают о новых признаках подготовки Киева к полномасштабному наступлению. Вдоль линии разграничения стали все чаще кружить беспилотные аппараты, которые наблюдают за действиями ополчения. Один из них даже атаковал позиции ДНР, что привело к гибели бойца Народной милиции.

Кроме того, разведывательные группы ВСУ неоднократно замечали на минных полях, что указывает на выбор наиболее подходящих точек для прорыва.

Политолог напомнил, что скоро начинается Олимпиада в Пекине, поэтому вполне можно под шумок атаковать ДНР и ЛНР, надеясь на замедленную реакцию РФ. Помимо этого, нападение перетянет на себя внимание международной общественности, чего очень хотелось бы Соединенным Штатам.

Вполне вероятно, что полномасштабная война во время ОИ вряд ли начнется, однако крупную провокацию следует ожидать в любом случае. США это поможет затеять серьезную информационную кампанию и отвлечь внимание от Пекина.