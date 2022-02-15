В Петербурге назревает новая медицинская катастрофа. На этот раз COVID можно назвать косвенной причиной, усугубленной некомпетентностью Смольного. Чиновники третий месяц задерживают выплаты региональных ковидных надбавок, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Изданию «Фонтанка.ру» пожаловался персонал Покровской больницы. Медики пытались самостоятельно выяснить причину задержек, но их посылали от одного комитета к другому. Комитет социальной политики сообщил, что губернатор Александр Беглов ещё не подписал постановление. Уверяют, что как только глава города даст согласие, «лёд тронется».

Здравоохранение стоит «на передовой» по борьбе с ковидом уже два года, принимая весь удар на себя. Люди работают в невыносимых условиях, губернатор обязал поликлиники перейти на работу до восьми вечера. Но увеличение рабочего дня не сократило гигантские очереди, врачей также не хватает.

Нехватка медперсонала обострилась после рекомендации Смольного от 21 января. «Лёгкие заражённые» коронавирусом должны сами посещать амбулатории. Чиновники не учли, что кроме ковида существует множество других заболеваний, требующих регулярного наблюдения в стационаре. Недосмотр администрации города привёл к массовому распространению вируса через поликлиники. Часть медперсонала попала на больничные койки. Комздрав Петербурга стал привлекать к работе студентов-медиков и ветеранов здравоохранения.

Губернатор уже признавался в острой нехватке медобъектов и медтранспорта. Идея привлечь волонтёров-водителей не обрела популярности среди петербуржцев.

Смольный продолжает вести тотальный надзор за здравоохранением города, но оставил его поддержки. Врачи, санитары, медсёстры морально истощены. Огромный пласт специалистов готов перейти из бюджета в коммерческую медицину или уйти в смежные отрасли.