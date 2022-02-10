Компании, принадлежащие азербайджанской диаспоре, задействованы в строительной сфере, а также снегоуборочной и мусорной кампаниях Смольного.

По данным журналистов, губернатор Александр Беглов находится в хороших отношениях с членами диаспоры, поэтому старается допустить их ко всем городским проектам. Например, компания по вывозу отходов «Эко Лэнд» принадлежит выходцу из азербайджанской диаспоры Рустамову Зауру Шамилю Оглы. При этом старт новой мусорной реформы Смольного потерпел крах. С 1 января 2022 года петербургские дворы буквально превратились в свалку.

Такая же ситуация происходит и с компаниями, занимающимися уборкой снега. В Петербурге возбудили 19 уголовных дел по поводу хищений во время кампании по уборке крыш и улиц города от снега и льда. Как выяснилось, техника для ликвидации последствий снегопадов была приобретена в Азербайджане и не может эффективно работать в климатических условиях Петербурга.

Кроме этого, Беглов выступил с инициативой установить в Петербурге памятник воевавшим азербайджанцам.