Председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов сообщил, что проблемы с вывозом отходов продолжаются из-за отсутствия единой территориальной схемы по их обращению.

С начала 2022 года в Петербурге стартовала мусорная реформа. Из-за недостаточной подготовки Петербурга к ней на контейнерных площадках начали образовываться горы отходов.

Сергей Виноградов считает, что проблема провального старта реформы заключается в раздельных территориальных схемах по обращению с отходами – областной и городской. Смольный не подготовил единую схему, что застопорило работу нового оператора.

Подрядчик нового оператора, компания «Эко Лэнд», должен отвозить одни отходы на полигон, а другие – на мусороперерабатывающие заводы. Однако, как отметил Виноградов, это происходит совершенно не в том объеме, в котором должно. И, следовательно, непонятно, куда уходят деньги, которые население платит за вывоз и обработку отходов.

Эколог привел в пример мусороперерабатывающий завод МПБО в Янино, который вместо переработки мусора накапливал его, а потом и вовсе закрылся. И сейчас на том месте покоятся 40-60 тысяч тонн отходов. К тому же на территориальной схеме городской «Эко Лэнд», который работает на Севере – в Калининском и Невском районе, должен везти мусор на неработающие заводы МПБО-2 и МПБО-1.

Ранее перевозчика «Эко Лэнд» заподозрили в складировании отходов на незаконной территории во Всеволожском районе Петербурга. Хотя при внедрении мусорной реформы губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного обещали, что от несанкционированных свалок откажутся навсегда.