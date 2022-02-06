читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов сообщил, что проблемы с вывозом отходов продолжаются из-за отсутствия единой территориальной схемы по их обращению.

С начала 2022 года в Петербурге стартовала мусорная реформа. Из-за недостаточной подготовки Петербурга к ней на контейнерных площадках начали образовываться горы отходов.

Сергей Виноградов считает, что проблема провального старта реформы заключается в раздельных территориальных схемах по обращению с отходами – областной и городской. Смольный не подготовил единую схему, что застопорило работу нового оператора.

Подрядчик нового оператора, компания «Эко Лэнд», должен отвозить одни отходы на полигон, а другие – на мусороперерабатывающие заводы. Однако, как отметил Виноградов, это происходит совершенно не в том объеме, в котором должно. И, следовательно, непонятно, куда уходят деньги, которые население платит за вывоз и обработку отходов.

Эколог привел в пример мусороперерабатывающий завод МПБО в Янино, который вместо переработки мусора накапливал его, а потом и вовсе закрылся. И сейчас на том месте покоятся 40-60 тысяч тонн отходов. К тому же на территориальной схеме городской «Эко Лэнд», который работает на Севере – в Калининском и Невском районе, должен везти мусор на неработающие заводы МПБО-2 и МПБО-1.

Ранее перевозчика «Эко Лэнд» заподозрили в складировании отходов на незаконной территории во Всеволожском районе Петербурга. Хотя при внедрении мусорной реформы губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного обещали, что от несанкционированных свалок откажутся навсегда.

Вам может понравиться

Белоруссия сбила над своей территорией необычный беспилотник

Украинский дрон, который посадила на своей территории Белоруссия, оказался не совсем обычным. Инцидент с беспилотным летательным аппаратом произошёл около двух недель назад, однако известно о нём стало только в начале

В Петербурге загорелись бытовые отходы на арендуемой НЭО мусорной площадке

В Петербурге сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площадке МБПО-2. На арендованной «Невским экологическим оператором» территории загорелся мусор. Предполагается, что мусор мог загореться не случайно, так как сейчас специалисты не знают,

«Удар по имиджу Смольного»: эксперт Greenpeace перечислил возможные последствия мусорного коллапса в Петербурге

Петербуржцы могут отказаться платить за вывоз отходов, что приведет к негативным последствиям для Смольного. Эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace России Дмитрий Нестеров рассказал, как жители Северной столицы могут повлиять на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 6 февраля – пасмурно, до 1 °C |