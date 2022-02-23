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Согласно результатам исследования, опубликованным сервисом НН, размер зарплаты 14% работающих жителей Петербурга составляет менее 30 тысяч рублей.  29% горожан зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей. И только около трети петербуржцев получают от 50 до 100 тысяч.

Эти данные опровергают информацию чиновников Смольного, еще летом прошлого года заявлявших, что средняя зарплата жителей Петербурга превысила отметку в 72 тысячи рублей в месяц. И если принять во внимание темпы инфляции, которые в Северной столице выше, чем в Москве (6,97% против 5,46%), становится очевидно, что за время губернаторства Александра Беглова экономика города пошла на спад. Стоит отметить и быстрый по сравнению с Москвой рост цен в сфере услуг.

Неблагополучная экономическая ситуация в Петербурге во многом объясняется некомпетентностью чиновников Смольного, принимающих необоснованные решения. Так, на благосостоянии граждан негативно отразились принятые городским руководством антиковидные ограничения. Они привели к закрытию многих предприятий, в результате чего в городе вырос уровень безработицы, а доходы населения снизились.

Ранее СМИ писали, что вину за сложившееся положение петербуржцы  возлагают на исполнительную власть города, возглавляемую Александром Бегловым.

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