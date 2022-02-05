читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», которые Саудовская Аравия недавно приобрела у России, всего за 8 секунд уничтожила 300 боевиков террористической организации «Ансар Аллах», сообщил портал Avia.Pro. За столь короткое время войска отразили попытку наступления террористов и разгромили их, обойдясь без потерь.

Портал выложил видеозапись, на которой хорошо видно, как российская огнеметная система уничтожает и живую силу боевиков, и бронетехнику, которая была задействована в наступательной операции. Всего одного удара «Солнцепека» хватило, чтобы отбить нападение и разделаться с террористами.

Авторы публикации отмечают, что этот эпизод продемонстрировал высокую эффективность российских ТОС. Вполне вероятно, что теперь можно ожидать заключения новых военных контрактов с Саудовской Аравией, которая обязательно захочет задействовать в борьбе с террористами и другие образцы российского оружия.

Вам может понравиться

Российские комплексы РЭБ отклонили две крылатые ракеты Израиля на несколько километров от Дамаска

Из четырех ракет, выпущенных Израилем по Дамаску, цели достигла только одна. Вторую уничтожила противовоздушная оборона, а две остальных ушли далеко мимо мишени. Авторы портала Avia.Pro уверены, что произошло это совсем

Журналист Bild Репке выложил в Сеть фото уничтоженного в Сирии вертолета Black Hawk ВВС США

На фотографии, которые сразу стали вирусными в социальных сетях, попал потерпевший крушение в Сирии вертолет UH-60 Black Hawk. Эксперты предполагают, что его могли уничтожить боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в

Военкор Коц на трех примерах показал, почему нельзя верить США в вопросе гарантий безопасности

Россия ни в коем случае не должна доверять США и НАТО даже в том случае, если они все же предоставят гарантии безопасности, уверен военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 5 февраля – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 5 февраля – пасмурно, до -1 °C |