Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», которые Саудовская Аравия недавно приобрела у России, всего за 8 секунд уничтожила 300 боевиков террористической организации «Ансар Аллах», сообщил портал Avia.Pro. За столь короткое время войска отразили попытку наступления террористов и разгромили их, обойдясь без потерь.

Портал выложил видеозапись, на которой хорошо видно, как российская огнеметная система уничтожает и живую силу боевиков, и бронетехнику, которая была задействована в наступательной операции. Всего одного удара «Солнцепека» хватило, чтобы отбить нападение и разделаться с террористами.

Авторы публикации отмечают, что этот эпизод продемонстрировал высокую эффективность российских ТОС. Вполне вероятно, что теперь можно ожидать заключения новых военных контрактов с Саудовской Аравией, которая обязательно захочет задействовать в борьбе с террористами и другие образцы российского оружия.