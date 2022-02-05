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Российские войска практически готовы к «нападению» на Украину, сообщило издание The New York Times. Авторы публикации отмечают, что информацию получили от высокопоставленного украинского чиновника, которого слишком беспокоит переброска 10 тысяч военнослужащих ВС РФ в Крым.

В составе подразделений, отправленных на полуостров, со спутника заметили десантников и пехотинцев. Также украинская разведка донесла, что в боевую готовность приведены морские пехотинцы, которые дислоцируются у штаба Черноморского флота и неподалеку от Керченского пролива.

Кроме того, Россия продолжает стягивать войска к другим участкам границы, куда движутся новые караваны военной техники. На рубежах Украины разбиваются палаточные городки и уж они то точно являются признаком скорого «нападения».

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