Курьёзная ситуация произошла во время прямого включения журналистки. Она рассказывала о визите главы МИД Германии Анналены Бербок на Украину. Несмотря на то, что корреспондент стояла на площади Независимости (майдан Незалежности), в титрах, которые увидели зрители, по-немецки было написано “прямое включение из Москвы”.

Плашка провисела так весь прямой эфир – в самой Германии ошибку, скорее всего, увидели позже.

Что же до визита министра иностранных дел Германии, то он длился два дня. За это время Анналена Бербок обсудила некоторые вопросы со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также побывала на Донбассе, у линии соприкосновения. Запланированная встреча с президентом страны в главы германского внешнеполитического ведомства не состоялась.