Только за три дня жертвами террористических атак в Сирии стали 18 человек. Ещё 25 получили ранения. Все инциденты произошли на территории страны, где присутствуют военные США. Такие данные привёл контр-адмирал Олег Журавлёв, замруководителя российского центра по примирению сторон в Сирийской Арабской Республике.

По словам Журавлёва, в то время как российская сторона пытается всеми силами разрешить возникший конфликт в Сирии ненасильственным путём, позиция США продолжает вызывать тревогу. В частности, в приграничный городе Эт-Танф, которые контролируют войска западной коалиции, переброшены сотни радикально настроенных боевиков, которых недавно освободили из заключения в тюрьмах. Все они поступили в распоряжение проамериканских формирований.

На подконтрольной США территории складывается критическая ситуация с безопасностью, подчеркнул Журавлёв. И напомнил, что американские войска на территории Сирии находятся незаконно.

Также замруководителя Центра по примирению сторон сообщил, что по данным разведки, в ряде ключевых городов и провинций Сирии террористы в ближайшее время планируют провести диверсии.