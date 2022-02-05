Ученые из Германии собираются выращивать специальную разновидность генетически модифицированных свиней, чтобы их сердца потом пересаживать людям, сообщило издание The Guardian.

Журналисты ссылаются на представителя Мюнхенского университета Экхарда Вольфа, который анонсировал появление нового вида свиней к 2025 году. Он заявил, что для их выращивания будет использоваться кардинально новая технология, которая позволит существенно упростить процесс.

Для своих целей ученые намерены использовать свиней с острова Окленд. Они будут клонированы, а затем на их основе вырастят генетически модифицированных животных, которые станут донорами сердец. Пересадка будет осуществляться тем людям, которые не имеют возможности получить человеческое сердце.

Вольф пояснил, что после выведения нового вида свиней пересадка сердца на протяжении 2-3 лет будет практиковаться на обезьянах, чтобы убедиться в отсутствии негативных эффектов. Только после этого начнутся клинические испытания на людях.