Из-за отказа Смольного согласовывать преференции для инвестора строительства завода по выпуску теплоизоляции на основе каменной ваты, корпорация «ТехноНиколь» может передумать возводить завод в Петербурге и построить его в Новгородской области.

Действия Смольного могут сорвать строительство в Санкт–Петербурге завода по выпуску теплоизоляции на основе каменной ваты, анонсированного на ПМЭФ–2021. Затягивание чиновниками процесса согласования может вынудить корпорацию «ТехноНиколь» отказаться от сотрудничества.

В Петербурге на территории Ижорского завода в Колпино могли бы построить первое минераловатное производство в России за последние пять лет, но как стало известно, корпорация решила не иметь дело со Смольным и возвести предприятие в Новгороде. Компания планировала инвестировать семь миллиардов рублей в завод по выпуску тепло- и звукоизоляцию для стен, кровель, фасадов, полов, а также материалы для сэндвич-панелей, техническую изоляцию и огнезащиту.

Инвестор был недоволен из-за отказа Смольного подписывать с корпорацией соглашения, а после и вовсе обратил внимание на Новгородскую область. Также с корпорацией пытается договориться экономический блок правительства Ленобласти.

Выходит, что бездействие Смольного может лишить Петербург перспективного проекта, хотя местные застройщики нуждаются в материалах, которые будет выпускать корпорация. Эксперты называют «общемировой практикой», когда регион соглашается на преференции для инвестора, но власти Петербурга не способны мыслить стратегически и приводят город в упадок.

«Естественно, локализация производства имеет большой экономический смысл. В 2021 году затраты на логистику значительно выросли, и наличие местной производственной площадки благоприятно скажется на ценообразовании для заказчиков, а также минимизирует риски несвоевременной поставки», – сказал директор по экономике компании «Главстрой Санкт–Петербург» Андрей Антипин.

При этом у завода низкая рентабельность, без господдержки завод за семь миллиардов рублей окупался бы за примерно пятнадцать лет. Примечательно, что это не первый случай, когда инвестор отказывается от проекта в Петербурге. Так, Смольный много лет пытался восстановить автомобильный завод General Motors в Шушарах, договаривался и с Mercedes–Benz, но тот предпочёл Московскую область. Подобная ситуация произошла с белорусским сборочным производителем «Юнисон».