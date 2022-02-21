В случае, если Беларусь развернет на своей территории российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, это будет очень значимо для США и НАТО. Об этом пишет военный обозреватель The National Interest Питер Сучиу. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По мере того, как Соединенные Штаты и НАТО начинают перебрасывать на восток Европы все больше боевых самолетов, в том числе истребителей F-15 и F-16, Россия может в ответ разместить свою мощную систему противовоздушной обороны на постоянной основе недалеко от белорусской столицы, пишет Сучиу.

В прошлом месяце Россия перебросила два ракетных комплекса С-400 «Триумф» в Беларусь для использования в совместных российско-белорусских учениях по боевой подготовке «Союзная решимость-2022». Эти учения завершаются в воскресенье, но представляется очень вероятным, что передовые ЗРК смогут еще долго оставаться в Беларуси.

Еще в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности размещения под Минском дополнительных российских комплексов С-400.

«Мы можем разместить их где-то восточнее Минска или под Минском, и будем следить за тем, что происходит в Киеве, за Варшавой и так далее», – заявил Лукашенко журналистам после посещения полигона Осиповичи.

Глава белорусского государства также подтвердил, что в республике уже есть комплексы С-400, которые «осваиваются белорусскими военнослужащими» в учебном центре. По его словам, при необходимости будет рассмотрен вопрос о покупке нескольких таких систем. Белорусский лидер отметил, что и систем предыдущего поколения С-300 более чем достаточно для обороны страны.

«Но похоже, что Москва могла бы подтолкнуть своего союзника к постоянному размещению усовершенствованных С-400 ближе к Польше и в пределах досягаемости многих других стран НАТО», – считает Сучиу.

Созданный в России С-400 «Триумф» является передовым по характеристикам зенитно-ракетным комплексом большой и средней дальности и предназначен для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 400 километров со скоростью до шести раз превышающей скорость звука, и на высоте до 30 километров. Он поступил на вооружение российской армии в 2007 году.

С-400 считается значительно превосходящим своего предшественника С-300 по нескольким параметрам. В то время как С-300 был специально разработан как система ПВО большой дальности, С-400 в настоящее время совместим с четырьмя ракетами, предназначенными для удовлетворения широкого спектра эксплуатационных категорий: сверхдальней 40Н6Е (400 километров), большой дальности 48Н6Е2 (250 км), средней 9М96Е2 (120 км) и ближней дальности 9М96Е (40 км).

«С-400 также широко экспортируются, во многом в ущерб США и НАТО. Соединенные Штаты даже ввели экономические санкции против таких стран, как Турция, просто за покупку системы, но многие страны продолжают проявлять к ней интерес. Использование С-400 в качестве инструмента гибридной войны России против США и НАТО не следует недооценивать, поскольку эта платформа является наиболее характерным примером», – напоминает Сучиу.