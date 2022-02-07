Президент России Владимир Путин и китайский лидер встретились в первый день Олимпийских игр в Пекине, чтобы продемонстрировать прежде всего беспрецедентную солидарность против Запада. Такую оценку американским читателям преподносит обозреватель The National Interest Марк Эпископос. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Совместное заявление, сделанное Москвой и Пекином, в значительной степени читается как выстрел в адрес Вашингтона, поскольку Москва и Пекин выступают против «дальнейшего расширения НАТО» и призывают альянс «отказаться от своих идеологизированных подходов холодной войны…» и попытки навязать свои собственные «демократические стандарты» другим странам». В заявлении утверждается, что и Китай, и Россия имеют «давние традиции демократии», добавляя, что «только народ страны должен решать, является ли их государство демократическим».

Встреча Путина и Си прошла на фоне продолжающегося противостояния между Россией и Западом из-за Украины, в котором Москву обвиняют в сосредоточении более 100 000 военнослужащих у границ соседней страны. Белый дом объявил, что Кремль планирует сфабриковать предлог для нападения на Украину с помощью «пропагандистского видео», демонстрирующего постановочные зверства против русскоязычных на востоке этой страны. Администрация Байдена не представила доказательств реальности таких намерений, а Москва отвергла это обвинение.

Совместное заявление сопровождалось заключением тридцатилетней газовой сделки между Москвой и Пекином, предусматривающей строительство нового трубопровода для поставок в Китай 10 миллиардов кубометров газа в год. Это значительно увеличит и без того крупный объем текущего экспорта газа из России в Китай и может помочь Москве смягчить финансовый ущерб от потенциальных западных санкций.

Всего за несколько часов до встречи официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил Китай, что Вашингтон и его союзники «имеют множество инструментов», чтобы наказать Пекин за помощь Москве в обходе потенциальных санкций. «Если Россия думает, что она будет в состоянии… смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с Китаем, это не так. Это фактически сделает российскую экономику во многих отношениях более хрупкой», – добавил Прайс. Администрация Байдена не уточнила, какую форму могут принять эти карательные меры.

«Совместное заявление Москвы и Пекина стало наиболее четким выражением давних усилий Китая и России по созданию единого фронта против Соединенных Штатов и Европы», – заключил Эпископос, хотя постарался смягчить этот неприятный для Запада факт выражением надежды на будущий «дисбаланс в отношениях» формирующейся неформальной китайско-российской коалиции.