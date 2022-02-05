Киев ведет активную подготовку к боевым действиям против ЛНР, рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Антон Микужис. Он пояснил, что ВСУ заняты подвозом боеприпасов, а также разворачивают силы в районе предположительной наступательной операции.

Кроме того, на позициях третьего батальона 79-й бригады комбриг Александр Луценко вместе с подчиненными провел рекогносцировку на местности. 34-й батальон 57-й бригады тем временем развернул два расчета разведывательных беспилотных аппаратов для наблюдения за позициями ЛНР и корректировки огня артиллерийского вооружения.

Также в 24-й бригаде командиры изъяли у солдат мобильные телефоны, чтобы полностью исключить возможность утечки информации о будущем полномасштабном наступлении. В третий батальон 30-й бригады активно подвозят мины и патроны, а также топливо для бронетехники.