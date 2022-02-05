Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев ведет активную подготовку к боевым действиям против ЛНР, рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Антон Микужис. Он пояснил, что ВСУ заняты подвозом боеприпасов, а также разворачивают силы в районе предположительной наступательной операции.

Кроме того, на позициях третьего батальона 79-й бригады комбриг Александр Луценко вместе с подчиненными провел рекогносцировку на местности. 34-й батальон 57-й бригады тем временем развернул два расчета разведывательных беспилотных аппаратов для наблюдения за позициями ЛНР и корректировки огня артиллерийского вооружения.

Также в 24-й бригаде командиры изъяли у солдат мобильные телефоны, чтобы полностью исключить возможность утечки информации о будущем полномасштабном наступлении. В третий батальон 30-й бригады активно подвозят мины и патроны, а также топливо для бронетехники.

Вам может понравиться

Посольство РФ призвало США заняться безопасностью Европы, а не пропагандой и интригами

В российском посольстве в Вашингтоне призвали Соединенные Штаты прекратить строить теории заговора и заниматься пропагандой. Так дипмиссия прокомментировала обвинения в адрес РФ в утечке секретного ответа США на предложения по

На Украине заявили о превосходстве армии России над странами НАТО

Российские вооружённые силы можно назвать самыми мощными в мире. Даже мощнее, чем армия США. С таким заявлением выступил руководитель украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.  Со слов эксперта, российская армия

Канделаки поддержала Губерниева в конфликте с украинским журналистом

Тина Канделаки, занимающая сейчас пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», поддержала комментатора Дмитрия Губерниева в его конфликте с украинским журналистам. Она также выразила надежду, что его не спровоцируют на потасовку оскорблениями
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -7 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -9 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -1 °C |