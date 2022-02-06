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Ополчение ДНР обстреляло из зенитных установок неидентифицированный беспилотный аппарат, который на высоте около 5000 метров летел над Донецком. Портал Avia.Pro предположил, что речь идет об украинском БПЛА Bayraktar TB2, так как других дронов, способных подниматься на столь большую высоту, у Киева просто нет.

Эксперты отмечают, что Украина впервые задействовала свои беспилотные аппараты для полетов непосредственно над столицей ДНР. По их словам, БПЛА не наносил удары по городу, однако он мог быть задействован для обнаружения позиций защитников Донецка и корректировки артиллерийского огня.

После обнаружения дрона ополченцы сразу же открыли огонь по нему из зенитных установок. Однако по предварительной информации, беспилотник сумел уйти на базу целым и невредимым.

Напомним, что в субботу неподалеку от Донецка также был замечен дрон, который скорее всего корректировать огонь артиллерии. После его появления ВСУ начали обстрел столицы ДНР.

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