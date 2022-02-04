Правительство Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым не в состоянии проводить грамотную градостроительную политику. Об этом заявил муниципальный депутат МО «Московская застава» Алексей Воробьев в интервью изданию Piternews24.

По его словам, в Смольном стараются застроить свободные участки земли так называемыми «человейниками», при этом совершенно не уделяя внимания созданию комфортной социальной и транспортной инфраструктуры. Из-за этого до многих новых жилых кварталов неудобно добираться.

«Если вспоминать плановую экономику советского периода, когда отстраивались новые микрорайоны, для начала строилась инфраструктура, в том числе инфраструктура подъезда к этим микрорайонам. А сейчас у нас другая картина – человейники громадные, а дорог практически нет», – рассказал Воробьев.

Эксперт считает, что городской администрации уже сейчас необходимо более серьезно подходить к развитию города и созданию пространств для жизни людей. В противном случае непродуманная политика в данном вопросе может спровоцировать появление множества проблем.

«Есть важный показатель жизни людей, такой как инсталляция, который должен рассчитываться по определенным формулам: дома не должны перекрывать солнышко для людей и все прочее, но на эти нормы всем плевать. Тут не только дороги, но и в принципе все, что связано с отстраиванием больших жилых массивов, оно не учитывает очень много чего. Поэтому получаем проблемы то в одном, то в другом месте», – резюмировал политик.

Также Воробьев раскритиковал Смольный за отсутствие результатов в улучшении уже имеющейся транспортной инфраструктуры. Эксперт отметил, что Московское шоссе, на котором регулярно происходят пробки, уже не отвечает реалиям транспортной загруженности и нуждается в улучшении.