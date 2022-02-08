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Уже третий месяц петербургские коммунальщики не могут ликвидировать последствия снегопадов. Как считает муниципальный депутат МО «Правобережный» Федор Грудин, ответственность за это несет Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым.

По его словам, хуже всего дела с неубранным снегом и гололедом обстоят в Приморском районе. При этом он тут же отметил, что трудно передвигаться по всему городу.

«Сейчас у нас потепление, на улице плюсовая температура, каток ледяной, все тает, течет, сосульки падают. У меня у одной знакомой упал снег или лед на машину, пробил стекло у автомобиля, это произошло на улице Чайковского. Сейчас консультирую, как писать обращение, с жилого дома упало», — отметил мундеп.

Грудин также раскритиковал Беглова за то, что тот отдал несколько снегоплавильных установок Красноярску. Хотя глава Петербурга не мог не знать о существуем дефиците спецтехники.

«Было понятно, что если два прошлых сезона были легкими, то вряд ли третий подряд будет бесснежным, вот природа и наказала за безалаберность в подготовке», — резюмировал депутат.

Напомним, 6 февраля в Петербург пришла оттепель. На дорогах сильный гололед, провоцирующий массовые ДТП и многобалльные пробки. Не лучше ситуация и на тротуарах, из-за чего заметно увеличилось число обращений граждан в травмпункты.

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