Новые ограничения, которые Соединённые Штаты введут против России в случае вторжения на Украину, будут иметь серьёзные последствия для Москвы. При этом не поможет даже сближение России с Китаем. Об этом заявил замминстра Министерства финансов США Адевале Адейемо.

По его словам, при введении новых санкций Россию в первую очередь “отрежут” от ключевых технологий, на которых во многом строится российская финансовая система. В этой части, утверждает Адеймо, санкции окажутся сильнее чем те, которые США ввели после присоединения Крыма к России в 2014 году.

В перспективах сотрудничества России и Китая в плане обхода санкций и снижения их эффективности представитель американского Минфина не увидел большого смысла. По его словам, бизнес-элита России предпочитает держать свои сбережения и активы в странах Запада, а не в Китае. Поэтому для крупных российских предпринимателей и олигархов новые санкции будут серьёзным испытанием – вести свои дела, как раньше, они не смогут.

Такие меры, заявил Адеймо, повлияют не только на российскую экономику, но и на положение президента Владимира Путина.