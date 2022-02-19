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Россия проводит развертывание дополнительных ударных средств для противодействия западному альянсу, элементом которого стали учения по проверке боеготовности ударных истребителей Су-34. Об этом пишет американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Поскольку напряженность между Россией и НАТО остается высокой, ударные истребители Су-34 ВВС России,  дислоцированные в Западном военном округе (ЗВО), провели учения по подготовке к возможным боевым действиям. Российский ЗВО сталкивается с основной частью сил НАТО и уже давно является приоритетным местом для развертывания наиболее боеспособных боевых самолетов и других вооружений.

Текущие учения в ЗВО проводятся в связи с развертыванием Россией новых ударных средств для противодействия альянсу стран Запада, в том числе:

  • бомбардировщиков Ту-22М3, вооруженных гиперзвуковыми баллистическими ракетами, для патрулирования над Средиземным морем;
  • дополнительных Ту-22М3 для облета воздушного пространства Беларуси;
  • ударных истребителей МиГ-31К в Калининграде, оснащенных гиперзвуковыми ракетами сверхбольшой дальности.

Су-34 является единственным в мире специализированным ударным истребителем, созданным в период после окончания холодной войны. Он впервые поступил на вооружение ВВС России в 2014 году после длительной разработки, начавшейся еще в СССР в конце 1980-х годов. Конструктивно Су-34 является производным от планера истребителя Су-27 Flanker, но значительно тяжелее и имеет гораздо большую дальность полета, сравнимую с характеристиками тяжелых фронтовых бомбардировщиков, таких как Ту-22М3.

За последнее десятилетие ВВС России поставили на вооружение Су-34 в большем количестве единиц, чем любых других типов истребителей, и быстро заменяют ими парк состоящих на вооружении ударных штурмовиков Су-24М из предыдущего поколения.

Су-34 ценится за его мощные датчики и системы радиоэлектронной борьбы, способность развертывать широкий спектр высокоточного оружия, а также огромные боевые возможности вооружений класса «воздух-воздух», несмотря на то, что они носят лишь второстепенный и оборонительный характер.

«Ожидается, что этот самолет сыграет центральную роль в любом потенциальном конфликте с НАТО или Украиной в Европе, но он также относится к приоритетным, вместе с МиГ-31К и перехватчиками МиГ-31БМ/БСМ, для развертывания в Арктике, что является еще одним театром напряженности, часто бывающей высокой, между Россией и Западом», – отмечают аналитики Military Watch.

По их оценкам, к концу 2020 года в ВВС России было развернуто около 120 Су-34, а к середине 2020-х годов ожидается, что размер их парка превысит 200 единиц, поскольку высокие темпы производства этих самолетов поддерживаются Россией исключительно для удовлетворения внутренних потребностей.

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